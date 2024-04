Il ritorno in Serie A è tutt'altro che esaltante: un ex viola è pronto a tornare alla base senza disfare le valigie

Ricordate quando la Fiorentina ha salutato il terzino destro Pol Lirola per la gioia dei tantissimi tifosi dell'Olympique Marsiglia che ne chiedevano l'acquisto a gran voce? Dopo tre anni, la parabola della carriera dello spagnolo non ha certo rispettato tali aspettative. Neanche al suo ritorno in Serie A.

Sarà nuovamente addio all'Italia

La stagione di Lirola al Frosinone è stata tutt'altro che esaltante. Diciotto presenze in campionato (undici delle quali da titolari) e due gol, un bilancio sufficiente, ma una permanenza improbabile. L'accordo con il Marsiglia è sulla base del singolo prestito e, come riporta Tuttomercatoweb.com, Lirola tornerà in Francia. Ma senza disfare le valigie, tanto che alcune società stanno già chiedendo informazioni. Lo cerca il Las Palmas.