Mandragora resta a Firenze: le parti torneranno a discutere del rinnovo dopo la fine del mercato

Prosegue la vicenda Mandragora, protagonista dell'estate più difficile da quando veste la maglia della Fiorentina. Da una parte per l'infortunio rimediato nel primissimo test contro la Primavera, lo scorso 20 luglio, che lo tiene tutt'ora ai box sebbene nel mirino ci sia l'esordio in campionato a Cagliari. Dall'altra, la questione legata al rinnovo.

C'è ancora distanza

Come scrive La Nazione, il prolungamento del contratto a giugno sembrava una formalità - a maggio ragione dopo l'ottimo rendimento della scorsa stagione - e invece la firma non è ancora arrivata. Le parti non hanno mai spesso di parlarsi ma, ad oggi, resta la distanza tra domanda (2 milioni) e offerta (1,6).

Discorso rimandato

Una situazione di stallo ma senza tensione, al punto che di comune accordo le parti hanno deciso di rimandare il discorso a dopo il 2 settembre. Mandragora non ha alcuna intenzione di lasciare Firenze e per Pioli resta pur sempre una pedina fondamentale. L'accordo si può trovare con calma, lontano dai riflettori del mercati. O almeno così sperano i protagonisti di questa vicenda.