Bertotto: "Udine è la piazza ideale per Zaniolo. Con Atta la Fiorentina ha preso un grande giocatore”

Questo pomeriggio l'ex capitano dell'Udinese Valerio Bertotto, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare di due giocatori in particolare: stiamo parlando dell'ex viola Niccolo Zaniolo e del nuovo centrocampista della Fiorentina Arthur Atta.

“Zaniolo è un ragazzo con delle grandissime capacità tecniche, che ha dimostrato tutta la sua carriera. E' forse vero che si è un po' perso per alcuni aspetti caratteriali, che di fatto hanno limitato le sue enormi doti. Credo che Udine gli abbia dato veramente la grande possibilità di rilanciarsi e di far vedere i suoi reali valori, e lo scorso anno così è stato, mentre adesso si è creata questa strana querelle con la società che rischia di compromettere tutto. Noi sostenitori bianconeri restiamo alla finestra per capire cosa succederà".

“Nel calcio di adesso ci sono molti fattori che influiscono sulle trattative”

Ha anche aggiunto: “Sicuramente siamo arrivati ad un punto del calcio in cui ci sono molte componenti extracampo che acquistano valore. C'è sempre un distacco tra quella che è la parte sportiva e quello che è l'aspetto economico, sia per le società che per i ragazzi. E' un mix di fattori che spesso non collimano e portano certe operazioni a disintegrarsi”.

“Mi auguro che Zaniolo resti a Udine: è la piazza perfetta per lui”

Ha poi sottolineato un aspetto: “Come andrà a finire? Ovviamente è difficile dirlo, non vivendo la cosa dall'interno è difficile dare un parere giusto. Di sicuro la cosa che mi viene spontanea da dire a chi sa qual'è il reale valore del ragazzo, è il ragazzo ha la possibilità di crescere e migliorare ancora in un ambiente sano e sereno. Ha tutte le possibilità di far vedere quanto vale in una piazza come Udine. La differenza spesso la fa la testa della persona, in questo caso a maggior ragione".

“Con Atta la Fiorentina ha preso un grande giocatore”

Ha poi concluso parlando del passaggio di Atta alla Fiorentina: “Non mi aspettavo questa operazione. Parlando di giovani, anche se non è italiano, il centrocampista francese è uno dei migliori profili di prospettiva in circolazione. La Fiorentina ha fatto un acquisto davvero importante: è un ragazzo dalle grandi qualità, sia tecniche che fisiche, che avrà un'ulteriore crescita, ne sono convinto. La Fiorentina ha fatto una grande operazione"