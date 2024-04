Ikoné: "Devo trovare continuità per fare gol o assist tutte le volte. Vogliamo dimostrare che conta ancora il campionato"

Il commento anche al media ufficiale viola per Jonathan Ikoné, dopo il gol di Salerno:

"Sono contento perché ho fatto ancora gol, devo trovare continuità per segnare o fare assist ad ogni partita. Oggi ho fatto bene. Ci aspetta una grande partita ora per andare in finale di Coppa Italia.

Voglio dimostrare che il campionato e tutte e due le coppe sono ancora nelle nostre possibilità, ci fa bene in vista di mercoledì aver vinto oggi".