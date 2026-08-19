"Hangover Viola", stasera comincia la nuova stagione. La prima puntata in onda su YouTube e Facebook
Ricomincia questa sera l'appuntamento settimanale con Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com che torna con la sua terza stagione. In questa puntata parleremo in particolare di mercato, con il futuro di Kean in bilico e anche la questione legata a Fagioli e al possibile ritorno di Torreira. Spazio ovviamente anche al campo, visto che lunedì sera la Fiorentina esordirà all'Olimpico contro la Roma.
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Parteciperanno i nostri redattori, conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.
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