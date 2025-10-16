Corriere dello Sport-Stadio: Pioli l'intoccabile, piena fiducia
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina e su Pioli in particolare: “Intoccabile”. E ancora: “Zero vittorie, piena fiducia ma serve la svolta”.
Pagina 10
Qui leggiamo: “Pioli a San Siro di nuovo on fire”. “Lo stadio lo esaltava con cori speciali nell’anno dello scudetto, domenica torna da avversario alla guida di una Fiorentina che ora non può più sbagliare”.
Pagina 13
Sulla squadra: “C’è Piccoli con Gud Top Gosens”. E anche un trafiletto intitolato: “La Viola insieme all’Adrian Mutu Academy”.
