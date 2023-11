Terracciano ora è decisivo, lo dicono i punti in classifica. La silenziosa e innegabile crescita del portiere della Fiorentina

Terracciano titolare, ancora una volta. Il portiere della Fiorentina, dopo averlo fatto con Dragowski e Gollini, ha superato nelle gerarchie anche Oliver Christensen, sebbene stavolta in pochi credevano che il danese potesse rappresentare il tanto agognato salto di qualità. L'infortunio gli è poi costato la definitiva regressione a portiere di coppa, con Terracciano titolarissimo in campionato e - in generale - quando conta di più.

Una crescita oggettiva

E proprio su Terracciano, la critica è sempre stata particolarmente severa. Come forse è anche giusto in una piazza, Firenze, che in passato ha visto signori portieri alternarsi tra i pali. Fermo restando che il buon Pietro difficilmente eguaglierà nell'immaginario comune personaggi del calibro di Toldo o Frey, giunti alla dodicesima giornata di campionato è giusto riconoscere da parte sua un certo miglioramento nelle prestazioni.

Qualche imprecisione, tante parate decisive

Qualche imprecisioni c'è stata, certo, ma parliamo di piccolezze. Sul gol di Miretti, ad esempio, poteva essere più reattivo ma non si tratta certo di un errore eclatante. Molte di più, invece, le parate che alla fine sono risultate decisive. A Udine una prestazione strepitosa, contro il Napoli una grande parata su Osimhen, col Bologna infine due pezze importanti, la seconda nei concitati minuti finali.

Un portiere finalmente decisivo?

Insomma, finalmente sembra che Terracciano stia migliorando sul piano della “decisività”, scacciando quella brutta abitudine di subire gol a ogni tiro in porta. D'altronde la Fiorentina, in più di un'occasione quest'anno, ha concesso svariate occasioni agli avversari ed è lì che il portiere ex Empoli ci ha messo del suo. Senza fare troppo scalpore, in silenzio al punto che forse qualcuno non se n'è neanche accorto. Ma ciò che conta alla fine sono i punti in classifica, e finora sono già diversi quelli che portano la firma di Terracciano.