L'ex portiere della Fiorentina Gianluca Berti ha passato in rassegna varie questioni a Lady Radio, esprimendosi su portiere, mercato e le prospettive della squadra di Italiano.

Ecco le sue parole: “La Fiorentina deve stare a ridosso delle grandi e sperare che una di queste fallisca per inserirsi. È uno scalino sotto a loro, bisogna essere obiettivi. Quinto posto? Mi auguro di sì, sarebbe una grande stagione anche se altre squadre sicuramente rientreranno nella corsa".

"Baldanzi? È un calciatore di grande talento e molto apprezzato a Firenze. Magari venisse, ha caratteristiche possono permettergli di fare veramente male dietro ad una punta. Arnautovic non è un elemento di cui l’Inter ha intenzione di privarsi, se la Fiorentina l’avesse voluto avrebbe dovuto prenderlo a giugno.

Mi priverei di Sottil, ha grandi qualità ma a Firenze non le ha dimostrate. L’uomo lo salta ma poi torna sempre indietro. Io divento matto, scarica al difensore anzichè crossare al centro o verticalizzare in altre occasioni".

Sulla questione portiere: “Christensen non possiamo giudicarlo, al momento ha giocato pochissimo e non ha entusiasmato nel poco in cui l’ha fatto. Difficile davvero dare un giudizio se non gioca mai. Sono convinto che non metterà in difficoltà Terracciano, il campano sarà il titolare fino alla fine. Oggi nel calcio si acquistano la gestione della porta è cambiata; si acquistano più portieri, si pensa che siano dello stesso livello ma in questo modo non si fa un favore nè all'uno nè all'altro. Se uno va in difficoltà e si mette l'altro che però non è concentrato come quando sa che deve giocare, rischia di non rendere neppure lui”.