Andrea Mancini: "Martinelli è uno dei talenti più cristallini a livello europeo. Siamo felici di averlo alla Sampdoria"

In conferenza stampa il direttore sportivo della Sampdoria Andrea Mancini ha parlato del portiere di proprietà della Fiorentina Tommaso Martinelli: “Avevamo l'esigenza di inserire un nuovo elemento tra i pali, sul tavolo c'erano tante opzioni ma vista l'affidabilità già dimostrata da Ghidotti siamo andati su un profilo di prospettiva ma delle indubbie qualità come Martinelli. Lo reputo uno dei talenti emergenti più cristallini a livello europeo, siamo molto convinti della nostra decisione e sarà poi il campo a dare il verdetto definitivo”.

“Viti potrà rimanere anche l'anno prossimo”

Poi su Viti ha aggiunto: “E' arrivato in prestito secco ma non è escluso che possa rimanere anche l'anno prossimo. Siamo enormemente soddisfatti del rendimento del ragazzo e siamo convinti che si potrà intavolare una trattativa con il Nizza per prolungare il nostro rapporto”.