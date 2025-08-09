Il Milan ha in testa solo Comuzzo. Ecco quanto è disposta ad offrire la società rossonera per il giovane difensore viola

Il noto giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale You Tube di Fabrizio Romano, ha dato ulteriori dettagli circa la possibile trattativa fra la Fiorentina e il Milan per il giovane difensore viola Pietro Comuzzo.

Il tassello mancante

Comuzzo sarebbe il primo obiettivo per la difesa della squadra rossonera, data l'imminente cessione di Thiaw al Newcastle per una cifra vicina ai 40 milioni. La squadra di Max Allegri avrebbe individuato in Comuzzo il tassello perfetto per la propria difesa: italiano, giovane e di grande prospettiva. Per convincere la Fiorentina però servirà una cifra molto elevata.

La possibile offerta rossonera

Secondo Moretto il Milan sarebbe pronto ad offrire circa 25 milioni più eventuali bonus alla società di Commisso. Un'offerta ufficiale ancora non è stata presentata, anche se tutti gli indizi fanno pensare ad un imminente pressing dei rossoneri; staremo a vedere se il club viola avrà la forza di resistere agli assalti della società milanese.