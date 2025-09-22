L'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, su TMW Radio ha espresso un pensiero critico sull'ultimo mercato fatto dalla Fiorentina: "Secondo me la squadra è stata costruita male. Sono rimasti De Gea, Kean, Gudmundsson, Gosens e Fagioli, ma mancava e manca un vero regista".

“Angelozzi si è messo a ridere per i 27 milioni per Piccoli”

E poi: “I viola hanno speso 27 milioni su Piccoli, Angelozzi (ds dei sardi ndr) si è messo a ridere perchè ha messo lì una cifra ed è stata accettata. Sono stati presi tutti giocatorini, come Sohm, possono essere anche bravi, ma non cambiano una squadra”.

“C'è un solo giocatore di prospettiva”

Su Commisso: “Ha investito forte ma ha preso giocatori di prospettiva? Solo uno, ovvero Fazzini, tutti gli altri non lo sono”.