L'unicum del Cagliari è la fonte di ispirazione per la Fiorentina

Basta vedere la classifica attuale: avere sei punti dopo dodici giornate di campionato è un qualcosa che mette ansia alla Fiorentina, anche perché vale l'ultimo posto in coabitazione con il Verona.

L'unicum chiamato Cagliari

Se poi si fa riferimento alla storia, si capisce che la situazione è anche peggiore. Sì, perché tra le squadre senza successi dopo dodici giornate in un campionato, solamente il Cagliari è riuscito a salvarsi a fine anno. Era la stagione 2005/06, i sardi a novembre avevano addirittura un punto in meno rispetto ai viola, ma conclusero la competizione a trentanove punti raggiungendo la quattordicesima posizione.

Posizione critica

La Fiorentina non è spacciata perché la stagione è ancora lunga, ma si è messa in una posizione critica da sola con una partenza davvero disgraziata.