Il Venezia di Vanoli viene fermato dalla traversa nell'andata dei playoff contro la Cremonese: per la Serie A si deciderà tutto al ritorno

Si è appena conclusa per 0-0 la gara di andata per il playoff di Serie B tra Cremonese e Venezia, primo scontro diretto per determinare quale sarà la terza squadra a salire in Serie A dopo Parma e Como.

La cronaca della gara

La gara tra le due squadre allo ‘Zini’ di Cremona è bloccata per tutto il primo tempo, ma nella ripresa che si presentano delle reali azioni da gol. Il Venezia centra una traversa su calcio di punizione al 49' con Pierini, mentre i padroni di casa sono prima Zanimacchia con un gran diagonale e poi Ciofani di testa a impegnare il portiere dei lagunari Joronen. Le porte restano inviolate fino al fischio finale.

Si decide tutto nella gara di ritorno

Si deciderà tutto quindi nella gara di ritorno al ‘Penzo’ in programma domenica sera, con il Venezia guidato dall'ex giocatore della Fiorentina Vanoli e la Cremonese allenata da Stroppa. Chi vincerà andrà a giocare in Serie A nella prossima stagione calcistica.