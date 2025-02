Il ct Battisti rende noti i convocati per la Nazionale Under 15: sono due i viola in lista

Questo pomeriggio il commissario tecnico della Nazionale Under 15 Enrico Battisti ha reso noto la lista dei convocati in vista della morissime amichevoli in programma. Gli azzurrini, dopo aver affrontato la Polonia a Roma a febbraio, si prepareranno a tornare in campo per un doppio test amichevole di prestigio contro i pari età della Spagna, in programma martedì 4 (ore 18) e giovedì 6 marzo (ore 11) presso il campo C della Ciudad del Fútbol di Las Rozas.

Sono due i giovani della Fiorentina inclusi nella lista dei convocati

Il tecnico ha convocato ben 22 calciatori, tutti nati come di regolamento nel 2010: il raduno è in programma per domenica 3 marzo a Roma, con il gruppo che raggiugerà Madrid il giorno seguente. All’interno della lunga lista sono presenti anche due “giovani pianticelle”della Fiorentina: il bomber Federico Croci ed il centrocampista Lorenzo Bernamonte.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Matias Bettinelli (Inter), Tommaso Vischi (Monza);

Difensori: Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Obama Frassineti (Bologna), Giovanni Guglielmone (Parma), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan);

Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Club Brugge), Badr El Hafid (Atalanta), Mattia Guaglianone (Roma), Francesco Olivieri (Empoli), Abdou Samath Seye (Milan);

Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).