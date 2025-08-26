La Fiorentina torna con insistenza su Nicolussi Caviglia. E non dipende da Mandragora: la situazione

La Fiorentina guarda a un possibile rinforzo per il proprio centrocampo. E sembra particolarmente attiva in giornata: dopo aver virato con decisione su Lindelöf, adesso torna convintamente su un obiettivo per il reparto in mezzo al campo.

La Fiorentina torna su Nicolussi Caviglia: la situazione

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, dopo una lunga fase di stand-by la Fiorentina valuta fortemente Hans Nicolussi Caviglia del Venezia, centrocampista che vuole tornare in Serie A e ha numerose pretendenti. Inoltre l'affare non dipenderebbe dalla situazione di Rolando Mandragora, sarebbe un'aggiunta per il reparto viola.