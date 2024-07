Ex centrocampista della Fiorentina e ora procuratore, Daniele Amerini è intervenuto a Radio Bruno spaziando sul mercato viola e soffermandosi su alcuni argomenti in particolare, come la situazione del centrocampo gigliato.

“Bisogna vedere come si muoverà la Fiorentina di conseguenza alla partenza di Milenkovic. Non mi strapperei i capelli per la sua cessione viste le sue ultime annate, ci può stare, ma va compensata da un paio di entrate importante dietro. In base a ciò che verrà fatto capiremo le ambizioni della società. Una partenza come questa presuppone in dirittura d’arrivo degli arrivi. Palladino mi sembra un tecnico per iniziare un ciclo ‘giovane’”.

‘Ottimo campionato in B per Bianco ma la Fiorentina è tosta’

“Bianco merita una chance. Ha fatto un buonissimo campionato in B con la Reggiana. Il salto alla Fiorentina da titolare è ampio, Firenze è una piazza tra le più toste in cui giocare, servono doti mentali oltre che tecniche e tattiche. Nelle rotazioni è un giocatore che ci può stare, a centrocampo ci si aspettano 3 acquisti importanti dopo le partenze di Bonaventura, Duncan e Castrovilli. Vranckx può essere un nome interessante per la Fiorentina, giovane ma già con discreta esperienza internazionale”.

‘Il mercato sarà un bel banco di prova per i dirigenti viola’

“Locatelli? Se ci sono dei limiti per gli ingaggi, certi giocatori forse vanno esclusi a priori. La Fiorentina è una piazza importante, ma un giocatore che viene via dalla Juventus e dalla Champions, non so cosa pensi riguardo alla prospettiva di giocare in una squadra che fa la Conference. Oggi chi sceglie la Fiorentina sa che va in una realtà che può essere in ascesa. Ora c’è un bel banco di prova per i dirigenti, che devono far ripartire un nuovo ciclo. Ci sono campionato come quello svizzero, svedese, belga, norvegese e austriaco che offrono grandi opportunità”.