Munteanu pronto a salutare Firenze? Il presidente del Cluj: "Abbiamo l'accordo con la Fiorentina, aspettiamo una risposta concreta dal giocatore"

Il presidente del Cluj, Nelutu Varga ha parlato al portale romeno GSP e ha annunciato delle novità per quanto riguarda la trattativa con la Fiorentina per Louis Munteanu di cui vi avevamo già raccontato ieri qui .

‘Attendiamo risposte concrete da Munteanu’

“Per quanto riguarda le possibilità del trasferimento di Louis Munteanu, siamo partiti dal 30-70%. Diciamo che oggi, mentre parliamo, siamo vicini al 60-40 %. Entro domani speriamo di avere una risposta concreta. In linea di principio siamo d’accordo con il club. Ma dobbiamo ancora fare i conti con il giocatore, vediamo i dettagli, la durata, l’ingaggio, tutto".

‘Trasferimento non facile da completare, ma…’

"Non è facile, si sa, discutere di un simile trasferimento. Vogliamo due attaccanti in totale, uno è Louis Munteanu. Un altro è un calciatore europeo. Non posso dirvi il suo nome, ma capite che Dan Petrescu vuole solo qualità”.