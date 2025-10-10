La Nazione: Il rebus centrocampo

“La Piolitudine” scrive il QS de La Nazione in copertina. Proseguendo poi nel sottotitolo: “Il tecnico, gli amici e il suo ex agente. Ma adesso c'è da ripartire”.

Pagina 2

La Nazione apre le pagine dedicate alla Fiorentina raccontando l'evento di ieri sera al quale ha partecipato anche Stefano Pioli, assieme a molti ex giocatori viola: “Pioli passato e futuro” e ancora “Amici, emozioni, ricordi. La carica vista rilancio”.

Pagina 3

Nella pagina seguente invece spazio al calcio giocato. La Nazione analizza soprattutto le difficoltà del centrocampo viola, scrivendo: “Il rebus del centrocampo” e ancora “Bene, male, anzi (in)Sohm. Simon: ora batti un colpo". In taglio basso il quotidiano rivela gli aggiornamenti sugli infortunati in casa Fiorentina: “Dodo e Fazzini passi avanti. Nel mirino la gara con il Milan”.