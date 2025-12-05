Grosso: "Sappiamo che la Fiorentina vuole ripartire, se ne è parlato tanto. Noi dobbiamo essere bravi ad avere fame"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina di domani. Queste le parole riportate da tuttomercatoweb.com.

Sulla paura di concedere la prima vittoria alla Fiorentina

“Non mi entusiasma paura come termine per chi pratica sport. È fondamentale avere grande rispetto per l'avversario, timore per le caratteristiche dell'avversario, ma questo deve poi stuzzicare le tue caratteristiche per dare il massimo, a prescindere dalla loro ripartenza da quello che si dice fuori su questo, lo sapevamo anche se non fosse stato detto fuori, a noi interessa quello che vogliamo noi sapendo che le partite sono difficili. Penso che questa è una squadra che aveva tantissimi punti in più l'anno scorso quasi con gli stessi interpreti, l'importante è fargli trovare di fronte un avversario che ha la stessa fame e la voglia di fare bene”.

Sulla Fiorentina

“Tutto quello che riguarda loro lo conosciamo, sappiamo che partita hanno intenzione di fare, hanno detto e ripetuto che vogliono ripartire ma noi possiamo essere concentrati su quello che vogliamo fare noi. Hanno a disposizione tanti ragazzi, possono giocare tante modalità di gioco, ho letto che potrebbero cambiare e tutto questo deve farci alzare il livello di presenza, di intensità, di riempire la gara in tutti i momenti, fare partita piena sarà la cosa più importante per noi”.