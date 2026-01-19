Accelera la trattativa tra Schalke e Dzeko: colloqui tra l'attaccante e l'allenatore dei tedeschi, pronta un'offerta

Importanti passi avanti nella trattativa che vedrebbe Dzeko diventare un nuovo giocare dello Schalke 04, squadra attualmente al comando della seconda divisione tedesca, dopo cinque mesi tutt'altro che indimenticabili alla Fiorentina. I dettagli li rivela Florian Plettenberg, giornalista per Sky Sport DE.

Sirene tedesche

Infatti, si legge sui suoi canali social, lo Schalke 04 avrebbe presentato un'offerta concreta con bonus alti, basati sulle performance del bosniaco con la casacca dei tedeschi. Inoltre, la figura di Muslic, allenatore dei tedeschi di nazionalità austriaca ma con cittadinanza bosniaca, avrebbe fatto da intermediario al telefono, facendo di Dzeko la priorità di mercato. Lui, che conosce bene la Germania avendo militato per quattro stagioni nel Wolfsburg.

Fuggire, sì, ma dove?

Attenzione, però, all'interesse del Paris FC, squadra della capitale francese dove già militano Ikonè e Maxime Lopez: anche loro avrebbero tentato l'approccio con un'offerta di rilievo, e non sarebbero l'unica altra pretendente al bosniaco. Ciò che è certo è che Dzeko è destinato a uscire: la sua destinazione, però, resta da definirsi.