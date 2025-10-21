Durante un intervento a Radio Sportiva, l’ex portiere di Lazio, Genoa e non solo Federico Marchetti ha commentato la sconfitta della Fiorentina in casa del Milan, soffermandosi anche sul collega De Gea.

‘La rosa viola è di caratura importante’

“Sono sorpreso dalle difficoltà di Pioli, conoscendo bene il mister, che lavora in modo serio ed è molto preparato. Vedendo le prime giornate la fortuna non ha baciato la Fiorentina, i giocatori devono rimanere lucidi, lavorare e seguirlo, perchè al più presto si tireranno fuori da questa situazione, la rosa viola è di caratura importante”.

‘Mi aspettavo di più da De Gea’

“De Gea poteva fare di più sul gol di Leao? Il portiere spagnolo è un profilo sicuramente importantissimo, tra i fuoriclasse della Fiorentina. Credo sia partito leggermente in ritardo perchè era coperto, non ha visto partito, ho avuto questa impressione. Leao ha fatto una grande giocata, ma da De Gea mi aspettavo di più”.