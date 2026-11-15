Torreira non si arrende e si riproporrà a gennaio: l'insolita saudade dell'uruguaiano, rimasto in sospeso da quattro anni

La storia tra Lucas Torreira e la Fiorentina è un po' quella delle relazioni che non si chiudono mai davvero con un punto definitivo e si portano dietri vari strascichi: a molti non andò giù la separazione forzata del giugno 2022, a molti, compreso lo stesso calciatore. Che secondo il Corriere dello Sport si riproporrà ancora, forte di una discreta nostalgia per Firenze, tramite il suo entourage, nel mercato di gennaio: la Fiorentina cerca un giocatore proprio in quella zona e di quelle caratteristiche ed esperienza.

Identikit idoneo ma…

L'aggressività, l'ardore agonistico di Torreira sono quelli che servono alla rosa di Vanoli ma su di lui, eventualmente, verranno fatti gli approfondimenti del caso: al Galatasaray è un titolare indiscutibile, anche nelle gare di Champions. Il filo si è interrotto ma non spezzato, quattro anni fa: riallacciarlo non sarebbe complicato ma molto dipenderà dalle valutazioni della Fiorentina.