Malen si regala un'altra grande serata e il Cagliari blocca la sua corsa. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A
Altra grande serata per Malen che ha davvero avuto un impatto forte sulle vicende della Roma.
Doppietta
Grazie ad una sua doppietta i giallorossi superano 2-0 il lanciato Cagliari che veniva da tre vittorie consecutive e che quindi ha fermato la propria corsa (ma resta molto lontano rispetto alla Fiorentina).
Prima un pallonetto poi un tocco su passaggio di Celik, così l'attaccante ha deciso la partita.
La nuova classifica
La graduatoria di Serie A ora è questa: Inter 58, Milan 50*, Napoli 49, Juventus 46, Roma 46, Como 41*, Atalanta 39, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, Pisa 15, Verona 15.
*Una partita in meno
