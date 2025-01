Questo pomeriggio il presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di Fiorentina-Napoli di quest'oggi. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"La Fiorentina ora è una squadra che si riconosce, che finalmente ha trovato la sua dimensione. Un gruppo che gioca con determinati principi di gioco, che ha avuto bisogno di tempo per assuefarsi ai dettami del nuovo allenatore. Credo che noi tifosi si debba essere contenti sia della squadra che dell’allenatore. Il pareggio contro la Juve si sa come è arrivato, credo che sia stata una buona prestazione. I viola sta confermando quelle che erano le aspettative di inizio campionato, adesso anche i tifosi vanno allo stadio con molta curiosità”.

“Sono incuriosito da come si inseriranno i nuovi”

Ha anche aggiunto: “Io sono molto incuriosito di capire quanto tempo ci vorrà ai nuovi arrivati per inserirsi in questo organico. E’ abbastanza facile, e semplice da capire, il gioco attuale della Fiorentina, e per questo motivo credo che i tempi di inserimento dovrebbero essere molto piu brevi rispetto al passato. E tutto questo va a vantaggio della squadra”.

“Ci si entusiasma sempre per l'arrivo di un difensore argentino a Firenze”

Ha poi parlato del nuovo arrivato Valentini: “Entusiasmarsi per un centrale argentino in arrivo a Firenze? Mi pare di ricordare che in passato ce n’è stato qualcuno veramente forte. Il giocatore argentino è portato ad inserirsi bene in Italia, anche se probabilmente dovrà imparare qualcosa d’appunto di vista tattico: in Sudamerica vocano ancora uomo su uomo”.

“Palladino ha fatto il corso a Coverciano con me, è un seguace di Gasperini”

Ha poi parlato di mister Palladino: “Ha fatto il corso a Coverciano con me, il suo modo di intendere il calcio ricalca le idee di Gasperini. Il fatto che abbia un po’ cambiato le sue idee e che abbia giostrato le cose in base ai giocatori presenti in rosa, credo sia una cosa importante dimostra di essere intelligente e preparato”.

“Il Napoli non è lassù per caso. Con Conte i conti tornano sempre”

Qualche parola infine sul Napoli di Conte: “Sono una squadra fortissima, che sta dimostrando il suo reale valore. Non si è primi in classifica per caso. Gli azzurri poi quest’anno non hanno dimostrato di essere i piu forti del campionato, ma sono stati bravi a vincere molte partite sporche. La Fiorentina quando invece le partite cominciano a sporcarsi fa fatica. Conte? Conte è anche Oriali, e lo dico perchè spesso ci dimentichiamo dell’apporto del dirigente. Era da immaginarsi che potesse fare bene anche a Napoli. All’inizio può avere qualche problemi ma alla fine i conti gli sono sempre tornati. Mi aspetto una gran bella partita sopratutto sul piano tattico. Una sfida per i veri intenditori di calcio”.