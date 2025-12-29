Contro la Cremonese l'ultima in viola per tanti. Via subito chi ha chiesto la cessione e i primi acquisti...

La Fiorentina è ormai da settimane alla deriva. La società si è dimostrata più volte incapace di agire con coraggio, gli allenatori che si sono susseguiti non hanno mai trovato una quadra ad una squadra costruita male, la squadra infine appare timida, impaurita e spaccata. Uscire fuori da una situazione del genere è impresa ardua e a gennaio il dirigente viola in pectore Paratici, dovrà usare il pugno di ferro.

La rivoluzione firmata Paratici

Il Corriere dello Sport rivela che la partita contro la Cremonese potrebbe essere l'ultima con la maglia viola per molti giocatori in rosa. Cambieranno molte facce e molti intestatari degli armadietti nello spogliatoio e delle camere al Viola Park. Andrà via chi ha chiesto di andarsene e chi non sarà ritenuto all’altezza, arriveranno i rinforzi pronti tecnicamente e mentalmente per firmare l’impresa e far parte del nuovo corso che sarà, comprendendo che Firenze non è la Fiorentina ora in fondo alla classifica.

Le prime trattative

I primi nomi che potrebbero arrivare al Viola Park sono Boga del Nizza in attacco, Martel del Colonia a centrocampo e Coppola del Brighton in difesa, ma altri ce ne saranno.