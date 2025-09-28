Gli ultrà di Fiorentina e Pisa si erano dati appuntamento. Sequestrate mazze e bastoni, lancio di bombe carta

Molto probabilmente si erano dati appuntamento, sta di fatto che intorno alle 11 di questa mattina, tifosi della Fiorentina e del Pisa si sono affrontati nella zona della Fontina, alla periferia nord di Pisa.

Cento tifosi viola

Erano circa un centinaio gli ultrà viola venuti a contatto con alcuni sostenitori pisani. Ne è nato un violento parapiglia dove c'è stato lanci di oggetti come bastoni, ombrelli e persino bombe carta.

L'intervento delle forze dell'ordine

A sedare il tutto e a disperdere i contendenti ci hanno pensato le forze dell'ordine che sono arrivate poco dopo. Non solo, sequestrate mazze, bastoni e altri oggetti contundenti che erano rimasti a terra sul luogo di scontro.