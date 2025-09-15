Di Canio attacca: "La difesa della Fiorentina sul gol di Hojlund è tutta da ridere. I viola stavano uscendo dalla Conference contro una squadra improbabile"
A Sky Sport l'ex giocatore Paolo Di Canio ha attaccato la prestazione della Fiorentina contro il Napoli, criticando l'efficienza della difesa di Pioli.
Contro il Napoli
“Quello che fanno i due difensori della Fiorentina sul gol di Hojlund è da ridere. La Fiorentina si sta piano piano ritrovando".
E sulla prestazione contro il Polissya
"In ogni caso stiamo parlando di una squadra che stava per uscire dalla Conference prendendo 2 gol in casa da una squadra improbabile".
