Bianco: "Abbiamo avuto troppo rispetto della Fiorentina, che è molto superiore e con grandi qualità"

Il primo a commentare il 3-0 della Fiorentina sul Pisa è il tecnico dei nerazzurri, Paolo Bianco, a Mediaset:

"Porto a casa il fatto che tanti ragazzi hanno avuto l’opportunità di trovare minuti in campo, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, la voglia di stare in partita, contro una squadra molto superiore a noi, con giocatori di grandissima qualità. Dispiace per il finale dove abbiamo abbassato l’intensità, complice anche la stanchezza. Siamo stati un po’ troppo timidi, abbiamo avuto troppo rispetto della Fiorentina e della sua qualità.

In un nuovo percorso gli up and down sono quasi fisiologici, poi normale che si speri di no ma per quanto abbiamo cambiato, è normale che sia così. Un po’ di tempo e pazienza ci vuole, speriamo che ne serva sempre meno".