Nuova avventura per un difensore di proprietà della Fiorentina? Il Levante, però, non è così convinto

Come sta proseguendo il percorso di Matias Moreno in Spagna? Abbastanza bene, dato che la Fiorentina avrebbe ricevuto diverse richieste di informazioni relative al trasferimento del difensore del Levante.

Nuovo trasferimento per Moreno?

Tra questi, una squadra della Liga è venuta ad offrire e un'altra del City Group, guidata dal Manchester City e formata da club come New York City o Girona, tra gli altri, che hanno mostrato un fermo interesse a strappare Matías Moreno.

Ma il Levante…

Il costo da pagare da parte della Fiorentina, in caso di voler annullare il prestito del numero '2' nel Levante, non è stipulato nel contratto. Tuttavia, come ha rilevato Supersport, Moreno ha fatto un passo avanti per dimostrare il suo impegno per un club che è fermamente convinto di trattenerlo.