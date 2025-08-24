Albert Gudmundsson ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina dopo l'1-1 di Cagliari, commentando la gara e toccando altri argomenti.

‘A Cagliari sono sempre gare difficili’

“Non è stata una partita facile come sempre a Cagliari, siamo andati vicini a conquistare i tre punti, purtroppo però non ce l'abbiamo fatta. L'assist a Mandragora? Bel colpo di testa, gli ho messo il pallone vedendolo inserire, ho dovuto solo trovarlo in area”.

‘Sto bene, non voglio cercare scuse’

“Mi sento bene, in forma, dopo la preparazione, e lavorerò per stare ancora meglio. Non voglio cercare scuse e nascondermi ma prepararmi al meglio per le tante prossime partite della Fiorentina. Ora c'è il Polissya, abbiamo un vantaggio di 3-0 ma nel calcio non c'è niente di garantito”.