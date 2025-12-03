Vanoli: "Nessuno si aspettava un momento così difficile, ma ci siamo promessi che vogliamo uscirne. Lotteremo fino alla fine"
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato direttamente dalla cena di Natale tenutasi al Viola Park:
“Avevo lasciato questa squadra che si allenava ancora ai Campini e ora invece c'è questo bellissimo Viola Park. Voglio ringraziare chi mi ha portato qua, ovvero Ferrari, Goretti ma soprattutto la famiglia Commisso”.
“Stiamo attraversando un momento difficile che nessuno si aspettava. Con i ragazzi però ci siamo promessi che ne usciremo. Lo abbiamo detto anche ai nostri tifosi. Lotteremo fino alla fine”.
