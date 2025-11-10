Brovarone: "A centrocampo siamo modesti, ma a me Sohm piace, ha tutto. Palladino all'Atalanta? Non sono suo fan"

Bernardo Brovarone ha commentato al Pentasport di Radio Bruno la partita della Fiorentina contro il Genoa, cogliendo l'occasione per dire la sua anche sul ritorno di Palladino in Serie A in seguito al suo imminente annuncio come nuovo tecnico dell'Atalanta.

Sulla situazione in casa Fiorentina

“A titolo di reparto difensivo, è stata la peggiore partita della Fiorentina di quest'anno, e sotto quell'aspetto ci sarà da lavorare. A centrocampo abbiamo una serie di calciatori modesti, che hanno tutti le stesse caratteristiche, non abbiamo veemenza né copertura di campo adatta. A me Sohm piace ed è piaciuto anche ieri, e lo dico da due mesi pur essendo massacrato dai tifosi: non ha lavorato col gruppo, ma è un giocatore che ha tutto, gli ho visto fare un gran gol in amichevole a Manchester e un grande assist ieri per Piccoli. Gli devi sciogliere le gambe, poi è un motorino. La preparazione atletica è stata sbagliata, l'hanno detto Piccoli e Vanoli ieri, l'argomento è chiuso qui. E anche Sohm, che è un ragazzo pesante, non è al 100% per via di questa cosa".

Su Palladino

“Palladino all'Atalanta? Faccio fatica a giudicare gli allenatori, ma a Firenze non ha fatto vedere un gioco che esaltava, l'ho trovato molto pieno di sé e non mi è mai rimasto simpatico, ma è un grande professionista e si vede l'impronta gasperiniana nel suo calcio. Certo, ha una squadra in mano veramente forte, e questo per lui è un gran colpo. Non potrà fare ‘palla a Kean e gol’, sicuramente… e noi dopo la Juve si va a Bergamo”.