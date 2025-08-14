Firenze offre garanzie per Euro 2032. Due grandi punti interrogativi che possono trasformarsi in grandi tonfi e il jolly pronto all'uso

Da qui ad un anno verranno comunicate le cinque città italiane che ospiteranno le partite di Euro 2032 che saranno organizzati assieme alla Turchia.

Firenze messa bene

Su questo argomento, su Tuttosport si legge stamani che Torino, Roma e Firenze offrono garanzie, gli altri due posti se li giocano due grossi punti interrogativi (Milano e Napoli) e un paio di outsider - Cagliari e Palermo - che scalano posizioni.

Il capoluogo toscano sembra essere messo in una buona posizione per il fatto che ha già cominciato ormai da un anno l'opera di ristrutturazione e ammodernamento del Franchi.

Il jolly elogiato da Gravina

Nel frattempo il presidente della Figc, Gravina, in queste ultime ore ha elogiato pubblicamente la Bluenergy Arena di Udine che ha ospitato la finale della Supercoppa Europea. Lo stadio friulano potrebbe essere un jolly qualora vi fossero dei problemi con altre sedi.