Hangover Viola torna mercoledì 19 agosto con la prima puntata della terza stagione... e una grande novità!

Finalmente ci siamo: mercoledì 19 agosto torna l'appuntamento settimanale con Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com in cui si analizza l'attualità di casa Fiorentina con i nostri redattori e alcuni ospiti.

Siamo anche in tv!

Una terza stagione che porta con sé una grande novità: oltre che sulle nostre pagine Facebook e YouTube, Hangover Viola andrà in onda anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre! Un nuovo modo per seguirci dunque, sia in tv sia tramite l'app di Telecentro 2.

Interagite con noi!

Come sempre per chi ci seguirà in diretta ci sarà la possibilità di interagire con i nostri redattori e gli ospiti di puntata commentando su Facebook o YouTube oppure, prossimamente, inviando un messaggio sul WhatsApp al numero che vi forniremo. Vi aspettiamo dunque mercoledì 19 agosto per la prima puntata, in attesa di altre grandi novità che vi sveleremo nelle prossime settimane!