La Nazione: In ballo Piccoli, Fabbian e Braschi

Redazione /
La Nazione

Su La Nazione oggi si parla della situazione in casa Fiorentina in vista della partita di Conference contro il Rakow

Prima pagina 

In prima pagina sul QS si legge: “Euroattacco, chi la Spunta? Domani il Rakow. In ballo Piccoli, Fabbian e il baby Braschi". 

Pagina 2

A pagina 2: “A chi chiedere i gol per l'Europa? Fabbian falso nove si può fare. E Braschi scalpita: nel nome di Bati. Se il turnover diventa una chance”. 

Pagina 3

A pagina 3: “Alla scoperta del Rakow. Dal cuginetto di Haaland fino al nipotino di Tudor. E c'è anche Repka”. 

