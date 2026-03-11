La Nazione: In ballo Piccoli, Fabbian e Braschi
Su La Nazione oggi si parla della situazione in casa Fiorentina in vista della partita di Conference contro il Rakow.
Prima pagina
In prima pagina sul QS si legge: “Euroattacco, chi la Spunta? Domani il Rakow. In ballo Piccoli, Fabbian e il baby Braschi".
Pagina 2
A pagina 2: “A chi chiedere i gol per l'Europa? Fabbian falso nove si può fare. E Braschi scalpita: nel nome di Bati. Se il turnover diventa una chance”.
Pagina 3
A pagina 3: “Alla scoperta del Rakow. Dal cuginetto di Haaland fino al nipotino di Tudor. E c'è anche Repka”.
