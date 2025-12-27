Buffo siparietto dopo la partita: Benedyczak porta il figlio sotto la curva dei tifosi della Fiorentina, che esultano al gol del piccolo - VIDEO FN

Se nell'odierno 1-0 che il Parma ha rifilato alla Fiorentina i tifosi in trasferta non hanno potuto esultare per un gol dei viola, si sono comunque resi protagonisti di un momento particolare.

L'esultanza

Dopo il match, infatti, l'attaccante del Parma Benedyczak ha portato il figlio in campo accompagnato da un altro bambino per giocare col pallone, proprio sotto la curva del settore ospiti. Al gol di uno dei bambini, i tifosi viola hanno esultato per la gioia dei due piccoli e dell'attaccante del Parma, che ha ringraziato il settore gigliato con un applauso.

Il video

Ecco il momento ripreso dalla curva: