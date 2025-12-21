Fiorentina, i tuoi top player sono ancora in grado di trascinarti? Segnali preoccupanti di cedimento sul fronte De Gea

A chi affidarsi in attesa del mercato di gennaio? La prima e più ovvia risposta resta la stessa: ai top player o presunti tali. Almeno a livello di ingaggio senz'altro tali. Moise Kean e David De Gea su tutti, freschi di rinnovi da 4,5 e 3 milioni l'anno. La Fiorentina finora ha ottenuto appena due reti dal suo ex bomber, che l'anno scorso di questi tempi era a quota 9, solo in Serie A.

E che dire del portiere spagnolo? Il Corriere dello Sport sottolinea che con i 35 anni appena compiuti, sta iniziando a mostrare dei preoccupanti segnali di cedimento. Sono diverse le partite in cui non si è visto il De Gea dell'anno scorso ma anzi, un portiere molto vulnerabile. La Fiorentina però ha l'obbligo di affidarsi ancora a loro.