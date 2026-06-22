Turci: "Curioso di vedere l'adattamento di un fenomeno come De Gea alla scuola italiana di Filippi per il ruolo di portiere"

Luigi Turci, preparatore dei portieri che ha calcato anche diversi campi di Serie A ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul tema Filippi, nuovo preparatore dei portieri alla Fiorentina.

Le parole

“Il ruolo del portiere è quello che negli ultimi anni è stato maggiormente sensibilizzato e responsabilizzato. Anche per questo il ruolo del preparatore è fondamentale. Credo che la chiave per un buon lavoro sia instaurare un rapporto umano tra il preparatore e il portiere”.

Sul lavoro

Per Claudio Filippi parla il suo curriculum, non ha bisogno di altro. È uno a cui piace molto la copertura degli spazi, la gestione del pallone. Vuole portare il portiere da essere l'ultimo difensore al primo degli attaccanti. Curioso di vedere come un fenomeno come De Gea, di scuola spagnola, si adatterà al suo lavoro. O viceversa. Paratici? La Fiorentina ha fatto una super operazione a ricominciare con lui".