Gosens non lascia la nave che rischia di affondare. Fazzini, Kouame e Fortini sono rimasti perché...

Tante trattative, anche in uscita nelle ultime ore, per la Fiorentina. E anche in questo senso non ci siamo fatti mancare niente.

Gosens

Ha fatto rumore il no pronunciato al Nottingham Forest da Robin Gosens. Gli inglesi avevano messo sul piatto una bella offerta per il giocatore e buona anche per il club viola che ha anche la necessità di riportare qualche soldo in cassa dopo i 90 milioni spesi in estate e i 30 circa che dovrà sborsare in partenza a giugno in caso di salvezza. Il tedesco però non ha voluto abbandonare una nave che rischia di affondare; in sostanza ha deciso di lottare per salvarsi in Italia, piuttosto che andare a fare lo stesso Oltremanica.

Gli altri

Arrivate proposte anche per altri giocatori viola. Kouame è stato nelle mire del Cagliari e del Verona. Con il club gialloblu è rimasta una questione aperta con la Lega Serie A che oggi si pronuncerà su di lui, ma che alla fine rimarrà a Firenze salvo sorprese. Problemi di documentazione mancante da parte dello stesso Verona che ha deciso di muoversi all'ultimissimo minuto.

Fazzini è stato trattato, inutilmente, dalla Cremonese per Fortini invece non è arrivata una proposta economica soddisfacente. E così entrambi sono ancora a disposizione di Vanoli.