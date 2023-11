La Nazione: Acrobata o trapezista? Il portiere non portiere

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo per quanto riguarda la Fiorentina: "Vittorie e sogni Primo bilancio a ritmo d'Europa".

Pagina 4

Apertura per: “Viola, avanti con brio Punti, vittorie e sogni E’ un ritmo da Europa”. Sottotitolo: “Il resoconto dopo un terzo del campionato: numeri positivi La proiezione finale proietterebbe la Fiorentina a quota 63”. E anche: “Solo tre squadre hanno segnato di più Ma resta il problema dei centravanti”.

Pagina 5

Qui troviamo: “Il 'problema' dei nazionali Biraghi non parte, anzi sì Nico: ritorno in extremis”. E poi un commento sull'estremo difensore della Fiorentina: “Acrobata o trapezista? No, solo Terracciano Il portiere non portiere”. Occhiello: “I meriti e la solidità del numero uno”.