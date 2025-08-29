Bottino pieno per la Cremonese: vittoria all'ultimo minuto contro un Sassuolo ancora a secco. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è concluso in questo momento l'anticipo della seconda giornata di Serie A, Cremonese-Sassuolo. Va in scena una partita molto divertente, portata a casa dai padroni di casa all'ultimo minuto: allo Zini finisce 3-2 per i grigiorossi.

Dopo una prima mezz'ora piuttosto bloccata, Filippo Terracciano stappa la partita. Tre minuti più tardi, segue il primo gol con la sua nuova maglia di Sanabria per il raddoppio. Pinamonti, poi, colpisce traversa e palo. Audero è provvidenziale nel tenere in piedi i suoi, almeno finché possibile. Il Sassuolo si sblocca e dimezza lo svantaggio poco dopo l'ora di gioco, con il timbro di Pinamonti. Poco dopo Grassi commette un fallo ingenuo su Fadera e concede un rigore a favore dei neroverdi: Berardi, specialista, è infallibile e pareggia. Quando tutto sembrava andare verso il pari (con qualche opportunità offensiva per gli ospiti), c'è il colpo di scena: rigore dall'altra parte al 92°, stavolta per la Cremonese. Dal dischetto va Manuel De Luca, che firma il definitivo 3-2.

La Cremonese va a punteggio pieno: 6 punti su 6 dopo due giornate. Il Sassuolo, invece, è ancora a zero.

La NUOVA classifica di Serie A

Cremonese 6, Inter 3, Napoli 3, Roma 3, Como 3, Juventus 3, Genoa 1, Lecce 1, Fiorentina 1, Cagliari 1, Pisa 1, Atalanta 1, Udinese 1, Verona 1, Bologna 0, Lazio 0, Milan 0, Parma 0, Torino 0, Sassuolo 0.