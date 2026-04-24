Amoruso: "Queste ultime partite facciano capire a Paratici chi resta. In campo serve qualcuno che si prenda responsabilità"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La squadra deve guardare a sé stessa. Domenica sfiderà un avversario ostico e davvero difficile, il Sassuolo sa sfruttare le proprie qualità al massimo. Spero che la squadra riesca a chiudere un cerchio”.

“Paratici ora capisca chi deve restare. La Fiorentina ha bisogno di certezze”

“Detto fra noi, siccome si sta parlando di tanti argomenti dall'allenatore ai giocatori, queste ultime sfide devono essere tutte partite per far capire a Paratici chi deve restare, Vanoli compreso. Hai bisogno di certezze, di gente che tiene a questa maglia, alla città e alla società. Qualcuno si deve prendere le responsabilità, non con le parole ma in campo”.

“Mai avuto dubbi. Però odiavo l'atteggiamento della squadra”

Sulla gara d'andata e sulla disperata situazione di fine 2025: “Non ho mai avuto dubbi sulle possibilità di salvezza della Fiorentina. Fosse successo a inizio girone di ritorno, avrei avuto difficoltà… Eravamo ancora all'inizio. Non mi piaceva l'atteggiamento dei calciatori e Vanoli non riusciva a farsi capire. Vedevo poca voglia di sacrificio e di rappresentare una maglia, c'era davvero poca cattiveria”.