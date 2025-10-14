Uno titolare, uno in panchina e uno in tribuna: tre destinazioni diverse per i baby viola con l'Italia U21. Le scelte di Baldini

Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Italia U21 e i parietà dell'Armenia, con la gara che si giocherà allo Zini di Cremona. Il CT Baldini ha scelto tre diverse destinazione per i giovani della Fiorentina convocati.

Tre decisione diverse sui viola

Ancora una maglia da titolare per Cher Ndour, che partirà dall'inizio al fianco di Pisilli e Lipani. Niccolò Fortini partirà dalla panchina, mentre sarà solo spazio in tribuna per Tommaso Martinelli.

La formazione ufficiale dell'Italia U21

Italia U21 (4-3-3): Palmisani, Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct Baldini. A disp. Mascardi, Idrissi, Faticanti, Berti, Fortini, Fini, Ekhator, Guarino, Dagasso