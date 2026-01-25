C'è tanta Fiorentina tra le fila della Sampdoria: contro Aquilani esordio dal 1' per Martinelli, subito titolare Viti

Appena un quarto d'ora fa il fischio d'inizio di Catanzaro-Sampdoria, gara valevole per la ventunesima giornata di Serie B: tanta Fiorentina nelle file dei blucerchiati, che ripartono dal penultimo posto.

Una Samp molto viola

Infatti, dopo due partite in panchina - nelle quali la Samp ha collezionato un solo punto -, è finalmente arrivato il turno di Martinelli, in un campo complicato quale quello di Catanzaro. Davanti a lui, nel terzetto difensivo, subito titolare Viti, che invece è alla sua prima convocazione dopo il passaggio dalla Fiorentina.