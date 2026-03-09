Ferrara: "La Fiorentina fa la sua corsa sui demeriti altrui. Il Parma ancora festeggia per i 15 milioni dati per Sohm"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha espresso sul quotidiano fiorentino il suo pensiero relativamente al pareggio della Fiorentina contro il Parma.

“Un tiro in porta in due partite, ma…”

"Un tiro in porta in due partite - sono le sue parole - Ma non manca una certa soddisfazione. "Abbiamo mosso la classifica", dice Ranieri. "Un punto ci permette di staccare la Cremonese" aggiunge Vanoli".

“Demeriti altrui, non meriti propri”

E poi: “La sensazione è che la Fiorentina faccia la sua corsa sui demeriti altrui, più che sui meriti propri. Certo però che davanti a un Parma che ancora festeggia i 15 milioni incassati per Sohm in estate e una classifica libera da angosce ci si poteva aspettare qualcosa di più”.