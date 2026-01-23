Con Tsimikas probabilmente in partenza, la Roma non molla l'obiettivo Fortini. Ma la Fiorentina non cede
C'è un intreccio di mercato che vede (ancora) la Fiorentina protagonista. Anche perché l'interesse della Roma nei confronti di Niccolò Fortini non è affatto un mistero, soprattutto adesso che un altro esterno sta per lasciare.
Tsimikas sta per lasciare Roma: si apre la strada per Fortini
Sta finendo, infatti, l'avventura di Kostas Tsimikas alla Roma. Non è andata come le parti speravano e i giallorossi hanno già dato il via libera al Liverpool per richiamare il greco, in caso di partenza di Andy Robertson verso il Tottenham. Così la società è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro per Gasperini.
La valutazione della Fiorentina
Come riporta Tuttomercatoweb.com, il nome in cima alla lista di Massara è ancora Fortini. Ma la Fiorentina cercherà un contatto con calciatore ed entourage finché sarà possibile: il classe 2006 al momento non vuole rinnovare, ma è difficile una sua partenza a gennaio. Il club viola lo valuta 15 milioni di euro, prezzo ritenuto eccessivo dalla Roma e dai club che sono interessati.