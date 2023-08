VIDEO - Quella volta in cui due miracoli non bastarono... e Christensen scoppiò in lacrime per il suo Hertha

Oliver Christensen a un passo dalla Fiorentina. Come raccolto da Fiorentinanews.com, il numero uno dell'Hertha Berlino dovrebbe diventare un nuovo giocatore di Vincenzo Italiano, dopo essere retrocesso al termine dell'ultima stagione.

Gli ultimi mesi, emotivamente e sportivamente parlando, non sono stati facili per lui, finito nella serie B tedesca con un club storico come quello della Capitale. E proprio nell'ultima giornata della Bundesliga, Christensen era stato costretto a capitolare… all'ultimo minuto.

Come avrete potuto osservare nel video, non bastarono due autentici miracoli di Christense per tenere a galla l'Hertha. Il gol da corner del Bochum all'ultimo minuto costrinse i berlinesi alla retrocessione. E l'emozione di Christensen non ebbe freni nel post gara…

Da ricordare come già nella precedente stagione, la Bundesliga 2021/22, la squadra di Christensen si era salvata soltanto allo spareggio. Dopo due stagioni negative (per il suo club) con la maglia dell'Hertha Berlino, dunque, dovrebbe essere lui il nuovo estremo difensore della Fiorentina.