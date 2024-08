Immensa Alice Volpi! La fiorettista grande tifosa viola centra la finale a squadre alle Olimpiadi e giocherà per la medaglia d'oro

Alice Volpi combatterà per l'oro a Parigi nel fioretto!

Dopo la delusione in singolare, la schermitrice e grande tifosa della Fiorentina classe '92 Alice Volpi centra la finale a squadre nella disciplina del fioretto alle Olimpiadi di Parigi! L'Italia si impone 45-39 in semifinale contro il Giappone e giocherà per la medaglia d'Oro contro gli Stati Uniti questa sera alle 20.30.

Grande prova della schermitrice tifosa viola

Una prova complessivamente notevole per Alice Volpi, che vince 5-1 e 8-4 i primi propri due assalti contro Miyazaki e Azuma, perdendo poi complessivamente 5-9 il terzo e ultimo contro Ueno, ma in maniera indolore e soprattutto portando la squadra alla vittoria raggiungendo la 45esima stoccata. Per Alice Volpi sarà almeno medaglia d'argento, ma la speranza è che la tifosa della Fiorentina possa salire sul gradino più alto del podio. Complimenti Alice!

"Non mi ricordo assolutamente niente ora, ho perso un polmone ed ho avuto anche un pochino di strizza, ma ce l'abbiamo fatta", le parole della Volpi".