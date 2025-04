La Nazione: Lo scouting di baby campioni

Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Apertura per: "Kean riabbraccia i viola Obiettivo coppa: forse". Sottotitolo: “Oggi Moise torna al Viola Park dopo l'assenza per gravi motivi personali L'incontro con Palladino per capire se potrà scendere in campo col Betis”. In taglio basso: "Scatta la linea verde: scouting di baby campioni". Sottotitolo: “Nessuna rivoluzione alla rosa attuale e grande attenzione ai nuovi talenti. Occhio a Lopez (Celta Vigo)”.

Pagina 5

Ampio spazio per: "Conference e campionato Il soldato Comuzzo c'è". Sottoitolo: “Nelle prossime due partite il difensore tornerà nel pacchetto dei titolari E in 180 minuti tutto potrebbe diventare più chiaro anche sul suo futuro”. Di spalla infine: "Cataldi l'equilibratore Un motore prezioso".