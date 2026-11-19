Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di dire la sua sulla ripresa del campionato della Fiorentina di Paolo Vanoli.

“Adesso senza ombra di dubbio per la Fiorentina non conta assolutamente l'estetica, ma i risultati sul campo. Siamo tutti quanti d'accordo nel dire che siamo disposti ad aspettare da questo punto di vista, non possiamo guardarci allo specchio, ma dobbiamo quindi puntare al sodo. Anche perchè il calendario adesso sembra essere piu facile, trovandosi squadre che sulla carta sono inferiori. La Fiorentina del recente passato ha però trasformato partite facili in partite che si sono concluse con delusioni cocenti, che hanno messo a serio rischio le coronarie di noi tifosi”.

“La Fiorentina adesso non può permettersi di pensare all'avversario di turno”

Ha anche aggiunto: “Per adesso non possiamo neanche fare i conti pensando agli avversari: credo che a questo punto della stagione la Fiorentina debba pensare solo a se stessa, cercando di capire a che punto è il suo processo di trasformazione nel trovare identità e gioco. Sappiamo bene quanto possiamo esprimerci con concetti belli e vincenti, ma poi il tutto deve essere tradotto in campo attraverso i risultati: il risultato è l'unico rispondo ufficiale su una squadra: La Fiorentina quest'anno ha tanto talento, finora inespresso: deve trovare il modo di tradurlo il prima possibile, e per farlo deve tornare a vincere con continuità".

“Oulai adesso sta meglio di Fagioli, ed è normale che sia lui il titolare”

Ha poi parlato del centrocampo: "Molti allenatori sostengono di voler mettere in campo in giocatori che stanno meglio, che in un determinato momento danno maggiori garanzie. In questo momento è oggettivo che Oulai sta meglio i Fagioli e credo sia lecito pensare che lunedì a Monza l'ivoriano possa tornare ad essere titolare. Non mi focalizzerei sulle gerarchie, e su un eventuale ribaltamento della cose: credo che molto sia dettato dalle scelte individuali dell'allenatore. Oulai adesso sta meglio, non che stia meglio di Fagioli, ma se adesso anche psicologicamente è dentro al progetto credo che meriti di avere una maglia da titolare. Poi se giocherà assieme o meno a Fagioli lo deciderà l'allenatore, ma è innegabile che si sia guadagnato la titolarità".

“Nonostante i pronostici, la patita contro il Monza ha in se molte insidie”

Ha detto cosa si aspetta lunedì contro il Monza: “Il Monza è una squadra che in casa ha fatto praticamente tutti i punti fatti finora, 6 su 7, già per questo dovremo aspettarsi un'altra squadra. Al contrario finora la Fiorentina ha dimostrato di fare meglio in trasferta: in casa sappiamo bene come non vinciamo una partita da aprile. Gia questo dato potrebbe riassumere la partita che ci dobbiamo aspettare lunedì. Credo che la Fiorentina abbia trovato la sua identità: è una squadra che ha più qualità a giocare prevalentemente nella metà campo avversaria, anziché provare ad abbassare il baricentro. Appena abbiamo abbassato il baricentro anche squadre inferiori di noi hanno avuto piu facilità a farci male. Il nostro marchio di fabbrica è votato all'aggressione immediata dell'avversario, e non attendista come in precedenza con Grosso”.

“Ecco perchè lavorare sulla difesa è complicato”

Ha provato a commentare anche la fase difensiva: “Visti gli errori dei singoli visti finora, credo che ci si lavori veramente male. Alcuni gol presi sono arrivati per una cattiva lettura da parte dell'intero reparto, ma la maggior parte sono arrivati da una serie di errori singoli che hanno portato a far si che la Fiorentina fosse spesso in difficoltà. Come esempio cito sempre il gol di Woltemade qui al Franchi: ci sono stati tutta una serie di errori singoli che hanno portato il tedesco a segnare. E se le cose vanno in questo poco ci si fa poco, sono tutte cose legate ad una valutazione personale del singolo giocatore”.

"La Fiorentina è stata molto sfortunata"

Ha poi concluso: “La Fiorentina ultimamente è stata anche sfortunata per certi versi. Probabilmente aveva trovato l'assetto giusto in difesa con la presenza di Pongracic: il croato aveva iniziato ad essere un fattore e ad incidere. Lui in coppia con Dragusin poteva essere la linea centrale difensiva piu affidabile. Poi purtroppo il croato si è fatto male e adesso siamo costretti a rimettere Ranieri".

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